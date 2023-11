Si inaugura domani, 23 novembre, il nuovo Conad di via Emanuele Filiberto. Il supermercato rientra nel progetto di riqualificazione legato al recupero del complesso immobiliare ex Gea, per anni rimasto inutilizzato e oggetto anche di occupazione nel 2015 da parte degli studenti; il caso balzò alla cronaca per il seguente sgombero, dove in mano al dirigente Digos fu immortalata una pistola.

Il nuovo supermercato si trova vicino al centro storico e all'area universitaria, fra via Vittorio Veneto e via San Francesco. Sono state realizzate nel contesto dell'intervento: una nuova area pubblica con nuove alberature, panchine, impianto di illuminazione, oltre ad un percorso ciclopedonale di collegamento tra via Emanuele Filiberto e l’area pubblica lungo le mura.

Il punto vendita offre la consueta ampia scelta, con basi enogastronomiche toscane con oltre 300 referenze provenienti da aziende locali, tra cui i vini e gli oli delle Cantine Pisane. "La guida ispiratrice di questo importante progetto di riqualificazione - dichiara Matteo Madonna, Socio Conad Nord Ovest - è sempre stata quella di riportare all’interno di un vecchio e degradato spazio industriale, posto nel cuore della città, un mercato di quartiere che riproponga il calore ed il servizio dei mercati di un tempo, in una concezione moderna e al passo con i tempi".

Il Conad di via Emanuele Filiberto Duca d'Aosta impiega 40 addetti, di cui 35 nuovi assunti. Si estende su una superficie di vendita di circa 800 mq, offre un ampio parcheggio da 60 posti e dispone di 3 casse tradizionali, 3 casse self, 3 torri di pagamento per la 'Spesa al Volo'. Si accettano buoni pasto e buoni per celiaci, offre servizi di spesa online con formula 'Ordina e Ritira', il pagamento di bollettini e le ricariche telefoniche.

L'orario di apertura del punto vendita è dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 21, e la domenica dalle 8.30 alle 20.30. In occasione dell'inaugurazione, verranno offerti omaggi a tutti i clienti e buoni sconto per i nuovi sottoscrittori della carta fedeltà.