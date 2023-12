Archiviata definitivamente la querela dell'ex assessore Andrea Buscemi alla Casa della Donna

Il Tribunale di Pisa ha archiviato definitivamente la querela per diffamazione che nell’agosto 2019 Andrea Buscemi presentò contro Carla Pochini, già presidente della Casa della Donna, ed Elisabetta Vanni, promotrice della petizione che, firmata da oltre 45mila persone, nell'estate del 2018 chiedeva le dimissioni dell’allora assessore alla cultura perché indagato e rinviato a giudizio per stalking verso la ex compagna. L'esito penale è stato quello della prescrizione, mentre sul fronte civile del risarcimento del danno c'è stata prima una condanna e poi la disposizione di un nuovo processo. Le polemiche - era il gennaio 2029 - infuriavano. Fu proprio nel seguente agosto che Buscemi lasciò, con il conferimento della delega a Pierpaolo Magnani, e l'avvio della vicenda processuale sulla diffamazione. In una nota pubblica riguardo gli attacchi Buscemi scrisse: "Paradossalmente, la mia vera battaglia comincia solo adesso".

Ora la parola fine. Carla Pochini ed Elisabetta Vanni sono state difese dall'avvocato Ezio Menzione, "a cui vanno i ringraziamenti della Casa della Donna", scrive in un comunicato l'associazione. La nuova presidente Ketty De Pasquale: "Come molte persone ricorderanno, tra il 2018 e il 2019 insieme a tante cittadine e cittadini di Pisa abbiamo chiesto, con una grande mobilitazione online e di piazza, le dimissioni di Andrea Buscemi dalla carica di assessore alla cultura perché era inaccettabile che un uomo accusato di stalking e poi condannato al risarcimento dei danni ricoprisse una carica pubblica così importante. Per tutta risposta Buscemi ci rivolse per mezzo stampa e poi per via giudiziaria accuse senza senso identificando nell’allora presidente della Casa della Donna Carla Pochini e nella cittadina Elisabetta Vanni le sue 'persecutore'. Oggi finalmente il provvedimento del Tribunale di Pisa chiude la questione e ci dà ragione, anzi doppiamente ragione. Non solo il tribunale ha definitivamente rigettato la querela di Buscemi, dopo una prima archiviazione contro la quale Buscemi aveva presentato opposizione, ma la motivazione di quest’ultima ordinanza non potrebbe essere più chiara: 'è stato esercitato il diritto di critica politica', scrive la giudice Eugenia Mirani".

La giudice argomenta l’archiviazione con la liceità della manifestazione del pensiero critico, anche "ove lesiva della reputazione altrui, allorquando soddisfi requisiti di 'pertinenza', ovverosia quando la vicenda oggetto della narrazione possa ritenersi meritevole di diffusione e conoscenza da parte dell'opinione pubblica; di 'continenza', profilo questo che attiene alla qualità espressiva del narrato, vale a dire, avulso da espressioni gratuitamente ed ingiustificatamente offensive; 'veridicità', per l'obiettività dei fatti che compongono l'oggetto della narrazione". E conclude "se dunque il diritto di critica, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, permetterebbe alla persona di esternare il proprio apprezzamento con espressioni anche pungenti delle qualità del criticato, ancor più permissiva, per la veridicità del narrato, che può tradursi in valutazioni e commenti tipicamente di parte ovvero non oggettivi, è la 'critica politica', quale sottocategoria del diritto di critica e strumento di dialogo nella vita democratica del Paese".

"Parole più chiare e definitive di quelle espresse dalla giudice Mirani non potrebbero esserci - sottolinea Carla Pochini - grazie alla giudice ma soprattutto grazie alle migliaia di cittadine e cittadine che hanno sostenuto quella battaglia di civiltà e democrazia. Per la prima volta nel nostro Paese un’intera cittadinanza si è sollevata perché veniva affidato un importante incarico pubblico ad un uomo rinviato a giudizio per stalking e prosciolto per prescrizione. Alla fine quell’incarico il Sindaco lo ha dovuto revocare e le cittadine e i cittadini di Pisa hanno scritto una pagina importante nella storia della violenza contro le donne e della nostra città".