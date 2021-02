Giugno Pisano, una parte dell'Archivio Zampieri entra nel patrimonio comunale

Un tesoro dal valore culturale inestimabile, che finalmente entra a far parte delle proprietà del Comune di Pisa: il nucleo centrale dell'Archivio Zampieri entra a far parte del patrimonio di Palazzo Gambacorti. Oltre 500 documenti, circa 6mila pagine originali, risalenti fino al 1600, raccontano la storia e l'evoluzione del Gioco del Ponte in città. "Un risultato eccezionale per l'Amministrazione - commenta l'assessore alle Tradizioni storiche Filippo Bedini - la valorizzazione della tradizione e dell'identità culturale della città era uno degli obiettivi all'inizio del nostro mandato. Con tenacia e tanta dedizione lo stiamo portando avanti".

Con questa acquisizione il Comune di Pisa muove un deciso passo verso la valorizzazione del Gioco del Ponte e dell'intero Giugno Pisano, come conferma Bedini: "Abbiamo a disposizione un capitale culturale che non deve essere disperso. Alberto Zampieri da anni era intenzionato a vendere il suo archivio, e il Comune con un grande sforzo si è aggiudicato questo tesoro: avremmo corso il rischio di vederlo frammentato e ceduto a privati. Adesso invece è a disposizione di tutti i pisani". Il materiale acquisito da Palazzo Gambacorti ha un valore stimato di 15mila euro. "La Provincia di Pisa è in possesso di un altro fondo dell'Archivio Zampieri - aggiunge Filippo Bedini - abbiamo avviato i contatti per entrare in possesso anche di questi documenti".

"Una valutazione espressa sulla base della varietà dei documenti e sulla loro originalità - sottolinea Massimo Fino, consulente esterno che ha collaborato con l'Amministrazione - ritengo che questo archivio abbia invece un valore culturale inestimabile. Il Comune di Pisa potrà utilizzarlo per dare ulteriore risonanza a tutte le sue iniziative storiche". E proprio questo è l'intento di Filippo Bedini e dell'Ufficio delle Tradizioni storiche: costruire patrimonio digitale e museale capace di raccontare la storia delle tradizioni pisane, tramandarla e diffonderla ai turisti.

Il dirigente Giuseppe Bacciardi spiega meglio questo punto: "La catalogazione dell'Archivio Zampieri è stata affidata all'archivista Manuel Rossi. Poi procederemo alla digitalizzazione completa di tutto il materiale, così da renderlo fruibile su internet anche alla cittadinanza, ai curiosi, ai professionisti e agli appassionati. Decideremo in seguito se realizzare una piattaforma web specifica, oppure far confluire tutto sul sito del Comune". Poi l'obiettivo più ambizioso: "L'Amministrazione ha richiesto un finanziamento al Mibact per la realizzazione di una collana di volumi di approfondimento storico-letterario su tutti i documenti riguardanti il Giugno Pisano di cui è in possesso".

Entro il 2021, anche nel caso in cui il Ministero dovesse decidere di destinare i fondi ad altri progetti, il Comune di Pisa intende realizzare una prima edizione critica delle regole e della cronologia del Gioco del Ponte storico, andato in scena fino al 1807. "All'interno dell'Archivio Zampieri ci sono molte pagine dedicate a questo aspetto - commenta l'archivista Manuel Rossi - sono soltanto uno dei temi raccolti nella documentazione. E' interessante notare come, da sempre, il Gioco rappresenti un patrimonio della comunità cittadina".