Una 'Area nascita integrata' della Fondazione Monasterio sempre più forte con Asl e Cnr di Pisa

La Fondazione Monasterio, l’Asl Toscana nord ovest e l’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa si uniscono per lo sviluppo delle attività cliniche e di ricerca della 'Area Nascita Integrata per le cardiopatie congenite'. All’Ospedale del Cuore ha sede infatti un’area nascita, gestita in modo integrato dalla Fondazione Monasterio e dall’Asl, che la Regione Toscana ha individuato quale riferimento regionale per i parti delle madri cardiopatiche e dei feti cardiopatici. Questa area, proiezione del punto nascita dell’ospedale delle Apuane, dal suo avvio ha già visto nascere centinaia di bambini cardiopatici e ha seguito ed assistito al parto decine di gestanti affette da cardiopatie genetiche od anche acquisite.

Con l’accordo di questi giorni si consolida l’attività ad oggi avviata e, con esso, gli enti coinvolti hanno voluto dare un ulteriore stimolo allo sviluppo delle attività integrate con l’obiettivo strategico di consolidare detta struttura, che rappresenta un unicum a livello nazionale, quale centro regionale e sovraregionale, che già oggi, peraltro, accoglie numerose gestanti provenienti anche da altre regioni (poco meno di un terzo).

Dal punto di vista sanitario, l’obiettivo primario dell’accordo è quello di rafforzare la capacità del sistema, potenziando il percorso disegnato, dalla diagnosi precoce a livello fetale della cardiopatia, alla gestione di tutto il periodo gestazionale, fino al parto in condizioni di massima sicurezza per il feto e per la gestante cardiopatica, anche realizzando una maggiore integrazione con le altre strutture ospedaliere e territoriali dell’Area Vasta.

Ma l’accordo si pone, anche, un obiettivo ulteriormente ambizioso che è quello di sviluppare la valenza scientifica e di ricerca dell’attività svolta nell’area nascita integrata, con particolare riferimento alle attività epidemiologiche e agli studi metabolici e genetici inerenti i difetti congeniti, grazie alla collaborazione prevista con l’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr.

"Sono molto soddisfatto e orgoglioso perchè con questo accordo consolidiamo le basi per sviluppare ulteriormente una realtà unica in Italia e di grande prestigio per la nostra Regione - dichiara il Direttore Generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Marco Torre - quello di cui parliamo, è un percorso complesso, che coinvolge numerose professionalità (cardiologi pediatrici, neonatologi, cardio-anestesisti pediatrici, ginecologi, psicologi, anestesisti, infermieri, ostetriche) che negli anni hanno saputo integrarsi ed affinare una collaborazione i cui risultati sono oggettivi".

"La firma dell’accordo - afferma Maria Letizia Casani, direttore generale della Asl toscana nord ovest - rappresenta un ulteriore passo avanti nella logica dell’integrazione e del sistema a rete delle diverse eccellenze presenti nella nostra area vasta. L’accordo che abbiamo firmato è un valore aggiunto per i cittadini toscani e non solo, per il servizio sanitario, per la ricerca e l’innovazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con questo accordo - sottolinea infine il direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, Giorgio Iervasi - abbiamo gettato le basi per configurare l’Area Nascita Integrata della Fondazione Monasterio e dell’Asl Toscana nord ovest come un laboratorio multidisciplinare di ricerca traslazionale per l’ambito clinico di competenza. Ritengo che, per questo fine, l’apporto del Cnr sia determinante soprattutto per le nostre competenze consolidate e riconosciute nell’ambito epidemiologico, biotecnologico, endocrino-metabolico e delle patologie congenite, specie cardiovascolari".