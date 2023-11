Al via i lavori di manutenzione all’impianto sportivo comunale Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani. Si tratta di un primo intervento di risanamento delle parti in calcestruzzo del settore gradinata, affidato con una determina dirigenziale che impegna 31.880 euro. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Paolinelli costruzioni srl di San Giuliano Terme e avranno una durata di quindici giorni circa, da ultimarsi, in ogni caso, prima della prossima partita casalinga del Pisa Sporting Club, programmata per sabato 25 novembre (contro il Brescia, alle 16.15).

Contestualmente, nella giornata di mercoledì 8 novembre, prenderà il via un’indagine diagnostica mediante telecamera termografica, eseguita da una ditta specializzata, su calcestruzzo e solai di gradinata e curva sud, per procedere successivamente, in caso di accertamento di anomalie di rilievo, a ulteriori approfondimento delle indagini con altre tecnologie, per arrivare a una stima dei costi e programmare gli eventuali necessari interventi. In attesa dei risultati di queste indagini tecniche la capienza della gradinata rimarrà comunque limitata ai soli possessori dell'abbonamento.