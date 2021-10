'Luci in aritmologia - e nell'innovazione tecnologica': appuntamento alla Camera di Commercio

Sarà il polo congressuale della Camera di commercio di Pisa a fare da cornice quest’anno al tradizionale appuntamento con il congresso 'Luci in Aritmologia - e nell’innovazione tecnologica' organizzato dalla dottoressa Maria Grazia Bongiorni, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia 2 dell’Aoup, che attira a Pisa i maggiori esperti del settore sia in ambito nazionale che internazionale e che si tiene domani e dopodomani (giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, inizio alle 13.30).

Nelle due giornate di lavori, a cui partecipano attivamente tutti i cardiologi della sua équipe, saranno trattati gli argomenti più attuali: diagnosi e trattamento della fibrillazione atriale, aritmie ventricolari e morte improvvisa, scompenso cardiaco e aggiornamenti sulle ultime linee guida in aritmologia. Quest’anno ci sarà anche una sessione innovativa dal titolo 'Innovazioni tecnologiche a 4 mani con l’ingegnere - esperienze dalla sala' in cui i progressi in materia di potenzialità dei dispositivi e delle attrezzature elettromedicali, illustrati dagli ingegneri, verranno declinati dall’aritmologo nelle applicazioni cliniche che vengono effettuate in sala.

Verrà anche replicata la gara d’interpretazione di tracciati elettrocardiografici 'ECG Competition', con premi finali per favorire la partecipazione dei giovani cardiologi e ci sarà, come sempre, il consueto appuntamento con il 'Vera Srebot Award 2021', premio in memoria della giovane collega cardiologa prematuramente scomparsa, che verrà assegnato al caso clinico più interessante fra i sei lavori selezionati dalla commissione, premiato dalla giuria selezionata proveniente da tutt’Italia.