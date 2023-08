Pistola scoperta per caso dall'ex: due denunciati

Era andata a prendere due borsoni di vestiti a casa dell'ex convivente, poi nel disfarli ha trovato una pistola. Ha subito avvisato la Polizia di Stato che è intervenuta a Tirrenia. Gli agenti hanno verificato che l’arma era regolarmente detenuta dall’ex compagno, che a suo dire l’aveva riposta in sicurezza a casa come da procedura.

Nell'attesa di approfondire la regolarità delle rispettive condotte, entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica: la donna per detenzione e porto abusivo di arma da sparo, l’uomo per omessa custodia di arma da sparo. L’arma è stata ritirata a scopo cautelativo.