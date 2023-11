Armadio blindato con 4 fucili abbandonato in strada: era stato rubato in un appartamento

Un armadio blindato contenente fucili da caccia abbandonato in strada, in via Ademollo a San Giuliano Terme, nel primo pomeriggio di ieri 15 novembre. E' stato un cittadino a passeggio con il cane a notare lo strano oggetto e ad avvisare il numero di soccorso pubblico 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volanti della Questura.

Dagli accertamenti immediatamente attivati è emerso che in zona tre giorni prima era stato consumato un furto in un'abitazione dalla quale era stato asportato un armadio blindato contenente appunto fucili. Sul posto è giunta la vittima del colpo che ha riconosciuto come proprio sia l’armadio blindato che i quattro fucili ancora integri contenuti all’interno.



I poliziotti, dopo aver fatto intervenire i colleghi della Polizia scientifica per i rilievi di competenza e aver verificato, acquisendo copia della documentazione, che le armi erano effettivamente della vittima del furto in casa, le hanno restituite al proprietario.