Spade e mazze da baseball per girare un video: in quattro nei guai

Si erano radunate nel volterrano, a volto coperto, con lo scopo di girare un video, ma si sono viste arrivare i Carabinieri, allertati da alcuni cittadini insospettiti. A finire nei guai quattro persone che sono state segnalate in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e per omessa comunicazione di detenzione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.



Una delle quattro è stata anche segnalata all’Autorità Amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.



I militari, giunti sul posto, hanno proceduto alla perquisizione delle auto e delle persone presenti, rinvenendo tre spade del tipo katana, due mazze da baseball, una pistola scacciacani, un coltello a serramanico e 0,6 grammi di hashish.