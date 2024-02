Maltempo, allagamenti lungo l'Arnaccio: strada chiusa

Pioggia battente nella notte appena trascorsa, tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio, nel pisano dove è in vigore l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile regionale. L'Anas rende noto a causa di un allagamento, la strada statale 67 Bis 'Tosco Romagnola', è temporaneamente chiusa al traffico questa mattina, 27 febbraio, in entrambe le direzioni, dal km 10,400 al km 14,600 in località Arnaccio.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.