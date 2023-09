Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha sottoposto a controllo in viale Bonaini, ieri sera 1 settembre, un cittadino rumeno 42enne, già noto ai poliziotti per numerosi precedenti di polizia e anche una condanna per reati contro il patrimonio. L'uomo, alla vista degli agenti, ha accelerato il passo, ma è stato notato e repentinamente bloccato, per procere quindi alla perquisizione sul posto.

L'uomo è stato trovato in possesso di una punta di trapano, un cacciavite a stella, un coltellino multiuso e una torcia elettrica, un armamentario tipicamente utilizzato per forzare porte, serrature e infissi. A specifiche richieste di spiegazioni sul possesso di tali oggetti, il soggetto non ha risposto. Avendo una pregressa condanna per reati della stessa indole, è stato accompagnato in Questura e al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.