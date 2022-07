Si aggira tra le case di San Giusto con una valigia piena di arnesi da scasso: fermato

Era stato visto aggirarsi tra le abitazioni in via Quarantola, portando con se' un trolley dal quale spuntavano delle grosse tronchesi rosse. Un particolare che ha subito destato sospetti negli abitanti di San Giusto che hanno così segnalato al 112 la presenza dell'uomo. Sul posto, nella serata di ieri 25 luglio, è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia che ha setacciato l’intero quartiere alla ricerca dell’uomo.



Le ricerche hanno consentito di individuarlo e bloccarlo mentre indisturbato si stava allontanando a piedi con il suo bagaglio pieno di arnesi utili a scassinare i comuni sistemi di antifurto. In particolare gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso anche uno starter comunemente usato per avviare motocicli.

Condotto in Questura, l’uomo, un cittadino tunisino che annovera numerosi precedenti, dovrà rispondere di tentato furto e di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Intanto sono state avviate le procedure espulsive dallo Stato visto che è irregolare sul territorio nazionale.