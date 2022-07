Arrestato pluricondannato per spaccio, lesioni e atti persecutori

All'alba di questa mattina, 13 luglio, la Polizia di Stato di Pisa ha arrestato un cittadino marocchino 40enne, ricercato perché deve scontare numerose condanne per delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, atti persecutori e immigrazione clandestina, fatti commessi tra il il 2014 e il 2016, le cui sentenze sono nel frattempo divenute definitive e passate in giudicato.

In particolare l'uomo era accusato di aver commesso numerose cessioni di droga tra il 2014 e il 2015 e di aver commesso degli atti persecutori nei confronti della ex compagna. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa aveva pertanto emesso un ordine di cattura e delegato la Squadra Mobile della Questura di Pisa per l'esecuzione.

L'uomo, che era solito passeggiare nel quartiere con il cane di grossa taglia, da qualche giorno che non veniva più avvistato. Dopo alcuni giorni di appostamenti e ricerche nel quartiere interessato, gli agenti hanno individuato l'abitazione dell'uomo. La Sezione Narcotici e Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile ha dato esecuzione al provvedimento, trovando il 40enne in casa con il proprio cane.

Dopo la compiuta identificazione con il foto segnalamento, è emerso che l'uomo ha in passato dichiarato anche un'altra identità, come cittadino tunisino. Dopo gli adempimenti di rito lo straniero è stato associato presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa dove sconterà la pena cumulata di 4 anni, un mese e 8 giorni di reclusione.