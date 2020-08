Sicurezza: arrestata 50enne per evasione

I Carabinieri di Pisa, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato nei giorni scorsi una donna 50enne per evasione. I militari hanno sorpreso la donna, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per fatti pregressi, fuori dalla propria abitazione. E' stata trattenuta in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

