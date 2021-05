Sicurezza: arrestata 38enne ricercata per reati contro il patrimonio

Proseguono i controlli interforze di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale di Pisa per verificare il rispetto da parte di persone ed esercizi commerciali della normativa anti-Covid. Nelle ultime 24 ore l'intero dispositivo ha consentito di identificare 181 persone e controllare 27 veicoli, con 3 contravvenzioni al Codice della Strada elevate.

Le pattuglie della Questura hanno poi rintracciato un 55enne algerino, clandestino sul territorio nazionale, con qualche precedente per reati contro il patrimonio commessi anche di recente in Sicilia. L'uomo è stato accompagnamento alla Sezione espulsioni dell' Ufficio Immigrazione che ha avviato la procedura per il rimpatrio in Algeria.

Infine una pattuglia della Sezione Catturandi della Squadra Mobile ha invece arrestato una cittadina polacca 38enne, da tempo gravitante tra Pisa e la Provincia, che era ricercata dall'Ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Pisa perché destinataria di ordine di carcerazione. La donna era stata condannata a quasi due anni e mezzo di reclusione per un cumulo di pene relative a condanne per reati contro il patrimonio. Dopo un passaggio negli uffici della Squadra Mobile per le formalità procedurali la 38enne è stata accompagnata al carcere Don Bosco.