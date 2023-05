Sicurezza: arrestati due giovani per spaccio alla stazione di Pisa, poi altri due denunciati

Proseguono costanti i controlli dei Carabinieri sia per il contrasto dello spaccio che per la sicurezza generale del territorio. La Compagnia di Pisa, nei pressi della stazione centrale, ha arrestato due giovani cittadini stranieri, mentre sono scattate le denunce per altre due persone.

Nel caso degli arrestati, l'accusa è quella di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un pattugliamento, hanno notato i due soggetti aggirarsi tra alcuni giovani sotto i porticati di una via vicina alla stazione. Insospettiti, hanno seguito i loro movimenti, fino al momento dell'intervento, scattato mentre stavano vendendo ad un residente quello che poi è risultato essere mezzo grammo di hashish. I due sono un 23enne di nazionalità libica ed un 18enne di nazionalità tunisina.

Durante i controlli notturni in strada, nell’hinterland pisano, I carabinieri hanno sottoposto a controllo una vettura con alla guida una persona. Durante le verifiche è stato trovato un coltello a serramanico di 20 cm, con una lama della lunghezza di 9 cm. Il soggetto è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, l’arma è stata sequestrata.

Sempre durante la notte, a Pisa, un soggetto sottoposto a identificazione ha fornito ai militari documento poi risultato con generalità personali false. In suo possesso aveva anche una tessera sanitaria intestata a qualcun altro, oggetto di denuncia di furto. La persona fermata è stata segnalata in stato di libertà per false attestazioni ad un Pubblico Ufficiale e ricettazione.