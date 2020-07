Montopoli, spacciavano hashish e cocaina: 4 persone arrestate

Nella prima mattinata di oggi, 30 luglio, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato, coadiuvati dalle Stazioni di San Romano e Santa Croce sull’Arno e con l’ausilio del Nucleo Cinofili di San Rossore hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa tribunale di Pisa su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone tutte di origine marocchine, di età compresa tra i 21 ed i 41 anni.

Il provvedimento ha preso il via dopo alcuni mesi di indagini, avviate a seguito del sequestro di un’ingente somma di denaro, avvenuta nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale. Nell’occasione 2 delle 4 persone finite poi ai domiciliari, erano state trovate in possesso di circa 20mila euro in contanti, non fornendo alcuna giustificazione sulla provenienza dei soldi. Le successive indagini hanno permesso di documentare un’attività di detenzione e spaccio di cocaina ed hashish da parte del gruppo, commessa nel periodo di marzo-giugno 2020, quindi in piena emergenza Codiv-19. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso le proprie abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.