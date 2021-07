Sicurezza: rintracciato ed arrestato un ricercato condannato per furto

La Sezione catturandi della Squadra Mobile di Pisa ha rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, un 30enne originario della provincia di Trapani, da tempo gravitante nel volterrano, con precedenti specifici, ricercato perché deve scontare la pena a tre anni di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso. L’uomo è stato rintracciato con la collaborazione dei colleghi del Commissariato di Polizia Postale di Volterra e, dopo un passaggio in Piazza dei Priori sede del Commissariato, è stato portato in carcere.