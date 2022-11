Abusi sulla figlia e maltrattamenti alla moglie: in carcere

Rintracciato e arrestato dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura, nella zona del Cuoio, un 50enne italiano ricercato perché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, in ordine al quale è stata stabilita una condanna a 10 anni di reclusione, con pene accessorie interdittive, tra cui la perdita della patria potestà perpetua, la interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall’esercizio di tutela e curatela.



Il procedimento penale relativo era stato aperto dalla Procura della Repubblica di Pisa nel 2017 ed era stato originato da una segnalazione dei Servizi sociali del comune di residenza (omettiamo dettagli a tutela della riservatezza delle vittime).

Le indagini, effettuate dalla Sezione 'Reati contro la persona, in danno di minori e reati sessuali' della Squadra Mobile pisana, avevano consentito ai poliziotti di riscontrare maltrattamenti e violenze sessuali commesse dall'uomo contro la figlia e maltrattamenti e lesioni personali contro la moglie e madre della minore, vicende iniziate nel 2010 e continuate fino al 2016.



L’ uomo dopo un passaggio in Questura per il rituale fotosegnalamento e la notifica degli atti, è stato accompagnato in carcere al Don Bosco dove dovrà scontare la condanna.