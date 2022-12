Sicurezza, due arresti eseguiti dai Carabinieri nel pisano

Controlli rafforzati da parte dei Carabinieri in occasione delle festività natalizie. I militari del Comando Provinciale di Pisa nella giornata di ieri hanno eseguito due arresti.



Il primo a Pisa dove i militari della Sezione di Intervento Operativo, in rinforzo al personale della locale Stazione Carabinieri, fermato un uomo di nazionalità brasiliana, per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo durante un controllo, in evidente stato di alterazione psicofisica, era andato in escandescenza minacciando i militari e impedendo loro la sua identificazione. Dopo l’arresto, l’uomo, in condizioni di salute precarie, è stato ricoverato presso l’ospedale Cisanello.

Nel territorio della Compagnia di Pontedera invece i militari della Stazione Carabinieri di Ponsacco hanno arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo, già noto ai Carabinieri, è stato perquisito durante un normale servizio perlustrativo. Alla vista dei militari ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi.