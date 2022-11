Gravato del divieto di avvicinamento alla ex, si rende irreperibile: ai domiciliari

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera un uomo, già destinatario di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che gli vietava di avvicinarsi alla ex convivente, vittima di atti persecutori, ragione per la quale, in precedenza, gli era stato applicato un dispositivo elettronico di localizzazione al fine di monitorare e prevenire i suoi ulteriori contatti con la vittima.

Pochi giorni fa l’uomo si è reso irreperibile, così non era possibile tracciare la sua posizione e neanche prevenire o impedire il suo avvicinamento alla ex convivente.

Tale comportamento ha portato l'Autorità giudiziaria a emanare, immediatamente, nei suoi confronti, un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato quindi rintracciato dai Carabinieri, che hanno eseguito il provvedimento, collocandolo, infine, agli arresti domiciliari presso la sua residenza, con applicazione del braccialetto elettronico.