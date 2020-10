Spacciatore con stato di salute precario evita il carcere e finisce ai domiciliari

Nei giorni scorsi personale della Sezione Anticrimine - Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera ha arrestato un 33enne albanese, residente a Pontedera, pregiudicato, in esecuzione all’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Pisa.

L’uomo, più volte arrestato per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, era in attesa di esecuzione per il cumulo di condanne a oltre 10 anni di reclusione. Tuttavia, a seguito del suo precario stato di salute, incompatibile con il regime carcerario ai tempi del Covid, è stata disposta la detenzione domiciliare.