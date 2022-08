Scoperti 25 grammi di cocaina nel casolare: 47enne agli arresti domiciliari

Nel primo pomeriggio di martedì 2 agosto i militari del Nucleo Opetativo e Radiomobile dei Carabinieri di Pontedera hanno controllato e perquisito un cittadino italiano 47enne, residente nel comune di Casciana Terme Lari. La perquisizione ha portato alla luce circa 25 grammi di cocaina, nascosti in un casolare rurale di sua proprietà. La droga era destinata allo spaccio, dato che i Carabinieri hanno rinvenuto anche sostanze da taglio dello stupefacente, bilancia di precisione e materiali idonei al confezionamento di dosi.

L'uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e quindi condotto presso la caserma di Pontedera per le procedure di rito. Successivamente è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e, questa mattina, è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Pisa dove è stato giudicato con rito direttissimo. Al termine dell'udienza l'arresto è stato convalidato e l'uomo sottoposto a dimora nel Comune di residenza, con l'obbligo di permanenza notturna presso la sua residenza e l'obbligo di presentazione alla locale caserma dei Carabinieri 3 volte alla settimana, almeno fino al prossimo 21 dicembre, data in cui si terrà l'udienza presso il Tribunale di Pisa, avendo la difesa chiesto e ottenuto tale termine.