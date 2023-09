Evade più volte dagli arresti domiciliari: finisce in carcere

Nella giornata di mercoledì 30 agosto i Carabinieri a Pontedera, su ordine del Tribunale di Pisa, hanno arrestato un 41enne che, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere Don Bosco. Già agli arresti domiciliari a seguito del fermo in flagranza operato lo scorso 27 giugno dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera per furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale in concorso con altre due persone, nei giorni scorsi aveva violato le prescrizioni evadendo dalla propria abitazione. Valutata la condotta del soggetto, il Tribunale ha disposto a suo carico l’aggravamento della misura in atto, revocando gli arresti domiciliari sostituendola con la custodia in carcere.

Su ordine dell’Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica di Torino, i militari di Pontedera hanno arrestato anche un 42enne residente nella Provincia di Pisa che, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato al Don Bosco. La carcerazione è conseguente alla pena definitiva di 1 anni, 17 giorni più una multa di 340 euro comminatagli dopo due distinti furti aggravati: il primo commesso a Torino nel marzo 2017, il secondo a Pisa nell’aprile 2018.