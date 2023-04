Stupefacenti e sfruttamento della prostituzione: due arresti al 'Galilei'

La Polizia di Frontiera dell’aeroporto 'Galilei' di Pisa, nel corso dei consueti controlli alle persone in ingresso sul territorio nazionale, ha individuato e arrestato due passeggeri condannati dall’autorità giudiziaria alla pena della reclusione e destinatari di ordine di carcerazione.

Il primo passeggero, un 50enne albanese, è stato individuato sul volo proveniente dall’Irlanda e arrestato in quanto condannato alla reclusione un anno e 6 mesi dell'autorità giudiziaria di Catanzaro. L'uomo, che già in passato era stato destinatario di ricerche internazionali, è stato condannato per reati riguardanti il traffico di stupefacenti.

Il secondo passeggero, 50enne rumeno, è stato individuato su volo proveniente dalla Romania e arrestato per determinazione dell’autorità giudiziaria di Brescia, in quanto ritenuto responsabile di sfruttamento della prostituzione. Con precedenti analoghi e spendita di banconote false, è stato condannato a 4 anni 2 mesi di reclusione e a 5000 euro multa.

Entrambi, dopo identificazione e sottoposizione a rilievi foto-segnaletici, sono stati ristretti presso il carcere di Pisa.