Spaccio, due arresti a Cascina: "Grazie a Carabinieri e Polizia Municipale"

L’amministrazione comunale di Cascina si congratula con i Carabinieri e con la Polizia Municipale per le operazioni che hanno portato all’arresto di due persone che dovevano scontare pene legate allo spaccio di droga. Il tempestivo intervento degli agenti della Municipale in centro a Cascina ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera di intervenire con efficacia: una volta rilevate le generalità dell’uomo, è emerso che il soggetto era ricercato sul territorio nazionale dal luglio 2019. E' stato dunque arrestato per scontare una pena legata allo spaccio di stupefacenti.

L’altra operazione è stata portata avanti dai militari della Stazione di Navacchio ed ha portato a un provvedimento di custodia cautelare in carcere: la persona arrestata era destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria pisana e doveva scontare una condanna residua di tre anni e dieci mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti commesso nello scorso maggio.