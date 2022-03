Spaccio di cocaina in centro: due arresti

trovati in possesso di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate. Dopo l'attività di osservazione da parte di agenti in borghese, sono intervenute le squadre di agenti ciclisti che hanno individuato in una via in zona piazza Vettovaglie i due pluripregiudicati. Si tratta di due uomini di origine straniera, entrambi con precedenti per reati inerenti allo spaccio e con posizione non regolare sul territorio italiano., denaro contante ritenuto provento di spaccio e telefoni cellulari utilizzati per l'attività illecita.