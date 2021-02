Spaccio di droga nel pisano: due arresti

Due le persone finite in manette a Pisa e Ponsacco: entrambe sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente

Due arresti per spaccio di droga nelle ultime 24 ore.

Nel pomeriggio di ieri a Pisa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno arrestato un tunisino di 49 anni. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quarantacinque grammi di eroina, due bilancini di precisione e la somma di 140 euro, provento dell’attività illecita. E’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Pisa, previsto per questa mattina.

Nella notte invece a Ponsacco i militari della locale Stazione, in collaborazione con i colleghi del 6° Battaglione 'Toscana', hanno arrestato un giovane italiano di 20 anni, trovato in possesso di quindici grammi di cocaina e trentacinque di hashish, già divisi in dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di vario materiale idoneo al confezionamento ed al taglio delle sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.