Spaccio di droga: due giovani arrestati

Due arresti per spaccio di droga messi a segno nelle ultime ore dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

A Pisa, i militari della della Sezione Radiomobile, della Stazione di Porta a Mare e del 6° Battaglione 'Toscana' hanno sorpreso un 28enne mentre cedeva eroina ad alcuni giovani; sottoposto a perquisizione è stato inoltre trovato in possesso di più di 3 grammi della stessa sostanza, della somma di 25 euro e di un coltello a serramanico con lama di 7 cm. Arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo.

A Pontedera invece i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione di Pontedera, hanno arrestato un 25enne, colto sul fatto mentre cedeva quasi 1 grammo di hashish ad una persona. Perquisito, aveva con sè altri 9 grammi dello stesso stupefacente. Il giovane è stato posto ai domiciliari, in attesa di essere giudicato anch'esso stamani con rito direttissimo.