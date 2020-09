Due arresti per spaccio di droga fra Pontedera e Ponsacco

Nel tardo pomeriggio di ieri, 23 settembre, i Carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato un senegalese di 31 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari e contestuale sostituzione con la custodia cautelare in carcere, per reiterate violazioni alla precedente misura cautelare, impostagli per reati inerenti gli stupefacenti commessi nell’anno 2020. Al termine delle formalità di rito è stato condotto presso il carcere Don Bosco di Pisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle ore notturne poi, a Ponsacco, i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale del Battaglione 'Toscana' di Firenze, hanno arrestato un tunisino di 24 anni. Il giovane, durante un normale controllo, è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.