Spacciano cocaina in Vettovaglie: due arresti

Nella notte scorsa, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nel centro storico, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia e della Stazione Pisa, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di San Rossore e di personale del 6° Battaglione 'Toscana' di Firenze, hanno arrestato per spaccio due tunisini, rispettivamente di ventinove e ventisei anni. I due sono stati sorpresi in Piazza delle Vettovaglie mentre cedevano a un giovane due involucri contenenti cocaina per circa un grammo. Nel corso dell’immediata perquisizione personale il 26enne veniva trovato in possesso di ulteriori cinque involucri di analoga sostanza per complessivi due grammi.

I due verranno giudicati con rito direttissimo questa mattina dal Tribunale di Pisa.

Sempre nel corso del servizio, grazie al fiuto del cane antidroga, in Piazza Vittorio Emanuele, sono stati rinvenuti, nascosti sotto una pianta, due involucri in cellophane contenenti complessivamente dieci grammi di marijuana.