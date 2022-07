Dal pedinamento alla casa con l'eroina: 3 arresti e 600 grammi di droga sequestrati

Gli forzi dei Carabinieri di Pontedera per il contrasto dello spaccio, intensificati per il periodo estivo, hanno portato i loro frutti. A seguito di operazioni di controllo del territorio si è arrivati ad arrestare in flagranza di reato tre cittadini nigeriani, con il sequestro finale di almeno 50mila euro di eroina.

Tutto è partito dalle osservazioni in Valdera, seguendo le tracce di un gruppo di soggetti legati alla criminalità comune nigeriana. Nel primo pomeriggio di ieri, 26 luglio, i militari hanno pedinato a Pontedera un 24enne, domiciliato a Castelfiorentino, già noto per pregressi reati in materia di stupefacenti. Durante questa prima fase, in via Brigate Partigiane, l'uomo è stato notato cedere una dose di eroina ad un tossicodipendente italiano del posto. I militari hanno bloccato i due, impedendo al nigeriano di ingoiare altre due dosi di eroina in suo possesso. Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria al carcere Don Bosco.

L'operazione è quindi proseguita presso il domicilio di Castelfiorentino per l'immediata perquisizione. L'irruzione ha consentito di fermare altri due connazionali, sorpresi in casa con l'ingente quantitativo di eroina purissima, suddivisa in ovuli, per un peso complessivo di circa 600 grammi. I due sono risultati essere un 38enne e 28enne, senza fissa dimora; il più giovane con precedenti in materia di stupefacenti. Sono stati portati in carcere a Sollicciano a disposizione della locale Autortià.

I sequestri, oltre alla droga, hanno riguardato una somma in denaro contante di circa 250 euro, ritenuta provento dello spaccio, sostanza per il taglio dell'eroina, materiale per il confezionamento delle dosi e numerosi telefoni cellulari. I 600 grammi di eroina sarebbero valsi agli spacciatori 2mila dosi, per un controvalore non inferiore ai 50mila euro. Sono stati avviati accertamenti per scovare il canale di approvvigionamento dell'eroina e altri potenziali complici.