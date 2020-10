Trafficanti bloccati ad un controllo: a bordo 37 chili di cocaina e 46mila euro

La Guardia di Finanza di Pisa ha bloccato, la notte appena trascorsa, un importante carico di droga in transito nel pisano. Si parla di 37 chili di cocaina, per un valore sul mercato pari ad oltre 3,5 milioni di euro. In tutto, fra guidatori e passeggeri, sono stati arrestati in 4: due cittadini di nazionalità albanese e due di nazionalità lituana.

Una pattuglia ha notato due mezzi procedere in modo sospetto, un grosso autoarticolato con targa straniera ed un'autovettura che è sembrata muoversi come scorta. I dubbi si sono concretizzati al controllo: l'atteggiamento molto preoccupato dei conducenti ha fatto scattare le perquisizioni, anche con l'ausilio di una unità cinofila chiamata appositamente sul posto. Nella macchina è stato trovato lo stupefacente nascosto in un doppio fondo, insieme ad una pistola calibro 9. Sull'autoarticolato invece, nascosti tra i pannelli laterali, i finanzieri hanno rinvenuto 46.500 euro in contanti.