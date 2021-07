Ricercato in tutta Europa per i furti commessi: rintracciato a Pisa

L'uomo è accusato di far parte di una banda esperta in colpi sia in negozi che in abitazioni

Alle ore 21 di ieri, 15 luglio, in un affittacamere del quartiere Sant'Antonio, una pattuglia della Squadra Volanti ha rintracciato e arrestato un cittadino rumeno 45enne, appena giunto a Pisa, in esecuzione di un mandato di arresto europeo spiccato dall’Autorità giudiziaria austriaca, per reati contro il patrimonio. L’uomo è accusato di far parte di una banda di connazionali specializzati nei furti in abitazione e negli esercizi commerciali. Dopo un passaggio in Questura, previo avviso al Pubblico Ministero di turno, è stato accompagnato nel carcere Don Bosco, a disposizione della Corte d’Appello di Firenze competente per la convalida degli arresti su mandato di altri Paesi europei, ovvero a fini estradizionali. Il cittadino rumeno ha dichiarato di essere in Italia per lavoro e di lavorare in un cantiere della Versilia di cui però non ricordava il nome. Sono in corso le verifiche per riscontrare la veridicità di quanto asserito.