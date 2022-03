Arriva all'aeroporto ma deve scontare oltre 3 anni di carcere: arrestato

Sabato mattina, nel corso dei consueti controlli di frontiera nei confronti dei passeggeri in arrivo all’aeroporto di Pisa da Tirana, gli operatori dell’ufficio di Polizia di Frontiera di Pisa hanno arrestato un cittadino albanese di 41 anni, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura di Bolzano.

L’uomo, pluripregiudicato e destinatario in passato di numerose misure di prevenzione, deve scontare un residuo di pena pari a 3 anni e 9 mesi di reclusione, quale cumulo di pena relative a tre condanne rispettivamente per furto, resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. E' stato così condotto nel carcere di Pisa.