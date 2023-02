L’uomo è stato pertanto arrestato e associato alla casa circondariale di Pisa dove dovrà scontare 6 mesi di reclusione per il reato di rissa.

La Polizia di frontiera, durante i controlli dei documenti dei passeggeri in partenza sul volo diretto a Tirana dall'aeroporto Galilei di Pisa, nella mattinata di ieri ha identificato un uomo di circa 40 anni nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. A seguito di approfonditi accertamenti è stato appurato che l'uomo era stato condannato a 6 mesi di reclusione, con sospensione della carcerazione, poiché ritenuto colpevole del reato di rissa per fatti accaduti a Firenze nell’agosto del 2012. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze lo scorso dicembre ha rigettato l’istanza del condannato di affidamento al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare e, di conseguenza, il Pubblico Ministero ha revocato il decreto di sospensione di esecuzione della carcerazione.

Deve scontare sei mesi di carcere per rissa: fermato mentre è in partenza per Tirana