Spacca il vetro di un'abitazione e aggredisce il proprietario: arrestato

Arrestato in flagranza di reato l'altra notte dai Carabinieri della Stazione di San Giuliano Terme un italiano di 33 anni che, in evidente stato di ubriachezza ed agitazione, a Pisa, dopo aver infranto il vetro della finestra di un’abitazione privata e successivamente percosso e minacciato il proprietario, ha continuato nel proprio atteggiamento aggressivo e minaccioso anche nei confronti dei militari che, allertati dalla Centrale Operativa, erano giunti sul posto.



Il 33enne, trattenuto in camera di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato giudicato con giudizio direttissimo, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato. L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.