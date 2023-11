Avrebbe dato due baci sulla guancia ad una ragazzina minorenne a bordo di un autobus della linea urbana di Pisa. E' stato così arrestato per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima un cittadino centrafricano di 37 anni, regolarmente residente nella città della Torre.



A dare l'allarme è stato un cittadino che aveva segnalato sul mezzo del trasporto pubblico la presenza di un individuo sospetto con una minore tenuta per mano. La ragazzina appariva turbata dal gesto. Sul posto, in zona San Giusto, sono così intervenute le pattuglie della Squadra Volanti della Questura, che hanno bloccato e identificato l’individuo. Secondo quanto ricostruito il 37enne avrebbe appunto baciato la ragazzina, anch'essa residente a Pisa, senza alcun motivo, all’improvviso e senza che vi fosse una pregressa conoscenza tra i due.



Sul posto sono sopraggiunti anche i genitori della minore, da lei stessa avvertiti telefonicamente del misfatto. I poliziotti, dopo aver raccolto le testimonianze delle persone che avevano assistito all'episodio, hanno informato il Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica e arrestato lo straniero.





La Polizia ha inoltre effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato, dove sono stati sottoposti a sequestro, per i successivi approfondimenti da parte degli investigatori della Squadra Mobile della Questura, i device informatici rinvenuti. Su disposizione del PM l’uomo è stato ristretto presso la Casa circondariale Don Bosco di Pisa, in attesa della convalida del provvedimento precautelare da parte del GIP, di fronte al quale l’accusato potrà difendersi dalle accuse.Per la minore non c’è stato bisogno di ricorrere alle cure mediche. Per lei solo un grande spavento subito contenuto dal tempestivo arrivo dei genitori e della Polizia.