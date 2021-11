In stazione nonostante la condanna di reclusione: bloccato e condotto in carcere

Libero di aggirarsi nella zona della Stazione centrale, nonostante su di lui pendesse la condanna emessa dal Tribunale di La Spezia a un anno e sei mesi di reclusione per aver indotto in errore un Pubblico Ufficiale alla commisione del reato di falsità materiale. L'uomo 54enne, quando è stato fermato per un normale controllo dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa, ha tentato di darsi alla fuga.

Dopo essere stato bloccato, gli operatori hanno approfondito gli accertamenti sul suo profilo e hanno scoperto la condanna che pesava sul soggetto. Dopo averlo arrestato lo hanno condotto al carcere di Don Bosco.