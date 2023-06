Si intrufola in un centro di accoglienza e picchia i poliziotti: arrestato

Problemi nella mattinata di ieri, 5 giugno, presso un centro accoglienza migranti alla periferia della città. Gli operatori addetti alla gestione del centro hanno segnalato che all’interno si era introdotto un soggetto extracomunitario che non aveva diritto all’ospitalità. I poliziotti della Squadra Volanti giunti sul posto hanno pertanto individuato l'uomo che non intendeva collaborare con gli agenti rifiutando di mostrare un documento per l’identificazione.



Dovendo procedere alla formale identificazione, è stato quindi invitato a seguire gli agenti in ufficio, ma l’uomo è diventato più aggressivo iniziando ad opporre una resistenza vigorosa al momento di salire sull’auto di servizio. Per tutta la durata dell’intervento ha indirizzato frasi ingiuriose e minacce nei confronti degli agenti.



Successivamente accompagnato per il fotosegnalamento, ha cercato di fuggire ingaggiando una colluttazione con i poliziotti, provocando lesioni ad uno di essi che è stato refertato con prognosi di 5 giorni per una distorsione al ginocchio. Inoltre, sia negli Uffici della Questura che nella cella di sicurezza, ha proseguito con ripetuti atti di violenza, a tal punto che i poliziotti hanno richiesto un intervento sanitario per calmarlo.



L'uomo, identificato per un cittadino gambiano 34enne con già alcune denunce a carico, è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura e stamani è stato scortato in Tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa da parte dell’avvocato difensore, ha aggiornato il processo nel merito, sottoponendo l’extracomunitario alla misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura.