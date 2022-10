Ricercato per resistenza a pubblico ufficiale e evasione: arrestato a Cisanello

La Sezione catturandi della Squadra Mobile ha rintracciato e arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Pisa su richiesta della Procura della Repubblica, un tunisino 25enne, con precedenti per stupefacenti, resosi responsabile nella scorsa settimana dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di evasione. Il giovane è stato rintracciato a Cisanello, dopo un appostamento nei pressi dell'abitazione della compagna e, dopo un passaggio in Questura per le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere Don Bosco.