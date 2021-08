Deve scontare la pena per spaccio di sostanze stupefacenti: rintracciato a Pisa

La Squadra Mobile, grazie alla dettagliata conoscenza del sottobosco criminale cittadino, ha rintracciato un senegalese di 44 anni, domiciliato a Pisa, per la pena in regime di detenzione domiciliare con provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti risalente all’anno 2017.