Atterra al Galilei con una condanna per spaccio: arrestato, ora è in carcere

Nella tarda mattinata di giovedì 23 giugno, appena sceso dall'aereo, un cittadino albanese di 27 ha trovato ad attenderlo una pattuglia dell'Ufficio della Polizia di Frontiera dell'aeroporto Galilei. L'uomo, giunto in Italia da Tirana intorno alle ore 13, è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, lo scorso mese di maggio, a seguito di condanna definitiva per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I fatti risalgono all’agosto del 2008, quando gli uomini della Squadra Mobile di Perugia trovarono il giovane in possesso di cocaina e di un ingente somma di denaro. L'uomo è stato così arrestato e portato in carcere al Don Bosco, dove sconterà 2 anni e 8 mesi di reclusione.