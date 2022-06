Dà in escandescenze, colpisce un poliziotto e rompe il vetro di una volante: sarà processato

Una pattuglia della Polizia attorno alle 5.45 della mattina di domenica 5 giugno è intervenuto, dopo la segnalazione alla Sala operativa della Questura, nella zona dei Navicelli. Qui un cittadino pisano ha riferito agli agenti di essere stato avvicinato da un uomo che chiedeva un passaggio per rientrare a casa. Stando alla testimonianza della vittima, dopo aver rifiutato la richiesta l'uomo ha scagliato contro la vettura del pisano una bottiglia di birra, rompendo il vetro anteriore. Dopo aver sferrato un colpo violento a uno degli agenti, la pattuglia è riuscita a bloccare l'uomo e portarlo all'interno della volante.

L'uomo ha continuato a dare in escandescenze, rompendo il vetro della vettura della Polizia durante il tragitto verso gli uffici della Questura. Qui è stato identificato: si tratta di un cittadino brasiliano di 30 anni residente a Pisa. Dopo le procedure è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto il processo con rito direttissimo per la mattina di lunedì 6 giugno: così il 30enne brasiliano è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa di comparire al Tribunale di Pisa.