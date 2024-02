Prende a calci la vetrina di un negozio in piazza Guerrazzi: arrestato

Intervento venerdì mattina, 9 febbraio, da parte della Squadra Volanti della Questura in piazza Guerrazzi a Pisa, dove era stata segnalata, da un cittadino, la presenza di un soggetto che, uscito con fare sospetto dai locali del distributore di carburanti, si era avvicinato alla vetrata d’ingresso di un esercizio commerciale, prendendola a calci nel tentativo di infrangerla.



Grazie alle indicazioni del cittadino che aveva segnalato l'episodio e all'occhio delle telecamere di videosorveglianza, l’operatore della Sala Operativa della Questura è riuscito a indirizzare gli agenti sul posto che sono riusciti a intercettare e bloccare, in una via limitrofa, l’autore del fatto che, nel frattempo, si era dato alla fuga. L'uomo, che aveva danneggiato la vetrina del negozio e del gabbiotto del distributore, è stato così condotto presso gli uffici della Questura, sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici ed identificato.



Si tratta di un cittadino extracomunitario, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, con permesso di soggiorno scaduto. E' stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato. In sede di giudizio per direttissima è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di ritorno nella provincia di Pisa.