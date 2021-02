Marijuana e oltre mille euro in casa: arrestato a Pontedera

Oltre mille euro in contanti e circa 50 grammi di marijuana nascosti in casa: dopo la perquisizione dell'abitazione, per un uomo italiano di 44 anni residente a Pontedera sono scattati i domiciliari. Questa mattina, lunedì 1 febbraio, i Carabinieri hanno sequestrato il denaro, ritenuto l'incasso dello spaccio della droga. Martedì 2 febbraio il Tribunale di Pisa lo sottoporrà a processo per direttissima.