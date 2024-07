Controlli in zona Duomo: arrestata una giovane nomade

Intercettato sabato mattina da una Volante della Polizia di Stato in zona Duomo un gruppo di giovani donne di etnia rom che alla vista dei poliziotti hanno tentato di sottrarsi al controllo. Gli agenti sono poi riusciti in via Giunta Pisano a fermarle mentre si stavano dirigendo verso Piazza Manin.



Tra loro è stata identificata una giovane donna di nazionalità bosniaca, che da un controllo in banca dati risultava da catturare perché destinataria di un ordine di esecuzione della condanna a 5 anni e 5 mesi di reclusione in carcere per reati contro il patrimonio. La donna, madre di figli minorenni e in stato di gravidanza, è stata condotta in carcere per i minori nella provincia di Pistoia, in quanto all’epoca dei fatti era minorenne.

Altre due donne sono state denunciate a piede libero per il reato di inosservanza del foglio di via e contestuale divieto di ritorno dalla città di Pisa.