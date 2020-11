Accusata di furto aggravato: arrestata donna a San Miniato

A San Miniato, nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato una 34enne. La donna è stata rintracciata e le è stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per cumulo di pene concorrenti in ordine ai reati di furto aggravato e furto aggravato in concorso commessi a Perugia e a Montespertoli (FI) rispettivamente a ottobre del 2010 e a novembre del 2012.

La donna, arrestata, è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Firenze dove espierà la pena della reclusione di 4 anni, 5 mesi e 28 giorni.