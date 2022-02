Viola il divieto di avvicinamento all'ex marito: arrestata

La Squadra Volanti della Questura di Pisa nella serata di ieri, venerdì 25 febbraio, ha eseguito l’arresto di una donna di 33 anni, in fase di separazione dal marito, che aveva fatto scattare l’allarme dal braccialetto elettronico del marito avvicinandolo sul luogo di lavoro alla presenza dei suoi figli minori al fine di insultarlo ripetutamente. Già denunciata per atti persecutori nei confronti dell’ex, a dicembre 2021 era scattata la misura del Divieto di avvicinamento che la donna ha dichiarato di aver violato consapevolmente per contestare direttamente all’uomo alcune inadempienze economiche. Accompagnata negli uffici di via Lalli, dopo gli atti di rito, è stata immediatamente liberata dal PM di turno.