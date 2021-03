In casa aveva droga e oggetti elettronici rubati: arrestato 44enne

Arrestato giovedì mattina a Pisa un 44enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sorprendendolo in possesso di 4 involucri contenenti quasi 49 grammi di cocaina, di 10 involucri contenenti quasi 6 grammi e mezzo di eroina e della somma in denaro contante di 230 euro, ritenuta provento di attività illecita.

In più sono stati rinvenuti numerosi oggetti elettronici che, secondo gli inquirenti, sarebbero derivati da furti commessi, in diverse occasioni, presso esercizi commerciali della città e della provincia.

Arrestato, è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.